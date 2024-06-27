Древние суеверия о еде: что может стать афродизиаком, а что - привести к бесплодию?

Пролитый кофе приносит счастье

Хотя пролитый кофе может стать причиной беспорядка и серьезного ожога, по мнению египтян и представителей многих культур Ближнего Востока и Турции, это может принести счастье и удачу.

Считается, что происхождение этого суеверия восходит к египетскому дворцу, где у слуги болели пальцы, и он часто проливал кофе. Его имя было "Хайр", что на арабском означает "удача". И потому всякий раз, когда слуга проливал кофе, это было буквально "пролито по счастливой случайности".

Если вы уже готовы взять на вооружение такой способ привлечения удачи, то вас ждет разочарование: этой силой обладают лишь случайные события, а специально пролитый кофе только добавит вам уборку.

Петрушка - афродизиак

Петрушка считалась мощной суеверной травой еще у древних греков и римлян, часто приравнивавших ее к смерти. Вопреки зловещему символизму, позже она стала известна на весь мир как афродизиак и ингредиент, что повышает фертильность.

В некоторых местах существовало поверье, если женщина посадит петрушку в своем саду, то она забеременеет еще до того, как растение прорастет. В других местах носили или использовали в амулетах сушеные листья этого растения, чтобы не сбиться с пути.

Существует мнение, что для того, чтобы усилить свое обаяние и больше нравиться партнеру, нужно перемешать сухую петрушку с жасмином и положить в обувь.

Исследователи предполагают, что историческая английская песня "Ярмарка Скарборо" была рецептом афродизиака: петрушка служила для продолжения рода, шалфей означал надежность, розмарин был напоминанием о любимом человеке, а чабрец добавлял вечную преданность.

Лук под кроватью предотвращает кошмары

Если вы склонны к бессоннице или страдаете от ночных кошмаров, суеверия предлагают использовать лук. Считается, что если положить его под кровать, вы сможете отогнать надоедливые сны и способствовать более спокойному сну.

Есть определенный логический смысл: напористый аромат, исходящий от лука, может отгонять насекомых от вашей кровати. Это также может вызвать сладкие сны о медленно кипящей кастрюле французского лукового супа.

Базилик в доме - к успеху

Часто известный как "король трав", базилик ценится за его бесчисленное кулинарное и символическое использование по всему миру. Во многих суевериях и ритуалах именно это растение считается источником удачи в доме.

Существует мнение, что этот предрассудок зародился в Древней Греции, где в самом названии было использовано слово, означающее "король". В Индии базилик стал синонимом бога Вишну, хранителя мироздания.

Здоровое растение базилика, выращенное в саду или доме или полученное в подарок, означает процветание, богатство, удачу и любовь.

Гранаты увеличивают плодовитость

Гранат относится к продуктам со сложными символическими традициями. Эти фрукты озадачивали и поражали людей еще с незапамятных времен, от ранних мифов Древней Греции до монотеистических религий и литературы.

Считается, что они могут вызвать как фертильность, так и бесплодие у женщин. Многие уже в древности признали их терапевтические свойства, которые только сейчас изучаются и документируются научным сообществом.

Возможно, именно эти лечебные способности являлись источником их мистической ценности среди людей.

Салат может вызвать бесплодие

Как и многие другие пищевые продукты, суеверия про салат имеют двойное значение, которое часто зависит от контекста.

Ранние сорта, которые выращивали еще в Египте, имели высокие и тонкие стебли. Они часто ассоциировались с мужеством и соблазном. Более поздние сорта, которые стали более круглыми, были связаны с полной луной и женственностью.

Люди часто наделяют салат защитными свойствами, особенно если его посадить вокруг дома. При этом считается, что избыток урожая этого растения может привести к бесплодию.