Старость без слабоумия? Диетолог назвала вещь №1, которую нужно контролировать

Что именно в организме нужно контролировать, чтобы предотвратить деменцию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Что нужно знать о деменции?

Диетолог сообщила, что важно осознавать, что деменция и болезнь Альцгеймера неизлечимы, потому что ученые до сих пор исследуют причины и механизмы.

Многое уже известно, по крайней мере, факторы, которые могут влиять и создавать благоприятную почву для этих болезней.

В 2016 году людей с деменциями было 43,8 миллиона , эта цифра более чем вдвое выросла по сравнению с 20,2 миллионами в 1990 году.

40% случаев деменции связаны с так называемыми потенциально модифицированными факторами риска, т.е. более или менее можно изменить, включая низкий уровень образования, гипертонию, ожирение, потерю слуха, курение, депрессию, отсутствие физической активности, социальная изоляция, диабет, употребление алкоголя, черепно-мозговая травма и загрязнение воздуха.

"И вот здесь самое интересное: дислипидемия, то есть нарушение холестеринового обмена, не была включена в перечень потенциально модифицированных факторов риска. Но сегодня хочу еще раз напомнить Вам об исследовании: существует ли связь между холестерином крови (общим холестерином, холестерином ЛПНП, то есть") плохим" холестерином и холестерином ЛПВП),"хорошим"?" - написала эксперт.

Она обратила внимание, что в этом исследовании продолжительностью более 23 лет приняло участие более 1,8 миллиона человек с измерением общего холестерина и почти 1 миллионом людей с измерением холестерина ЛПНП (плохого холестерина). Оказалось, что связь между повышенным общим холестерином и деменциями была незаметна, а вот между повышенным "плохим" (ЛПНП) была.

Практически не было связи меж холестерином ЛПВП ("хорошим") либо триглицеридами и деменцией.

Что следует из этого: