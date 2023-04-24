RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Старые и новые мифы о вакцинации: вера в них ставит под угрозу здоровье

Каким мифам о вакцинации верить нельзя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинация от разных болезней обрастает в обществе множеством мифов и фейков. Порой люди не хотят разбираться в нюансах и отказываются от прививок для себя или детей. А некоторые вакцины действительно могут спасти жизнь и избавить от неприятных последствий перенесенного заболеваний.

Каким мифам о вакцинации верить давно уже не стоит, рассказали Telegram-канале "Бережи себе".

Лучше переболеть, чем вакцинироваться

Люди считают, что лучше переболеть каким-то заболеванием и получить естественный иммунитет. Мол, организм сам адаптируется. Этот миф происходит от незнания, что такое вакцинация и болезнь.

Правда. Вакцинация - это "тренажер" для иммунитета человека. Вакцина содержит инактивированный или ослабленный вирус. Во время прививки организм вырабатывает антитела, которые будут защищать от инфекции. В отличие от болезни, во время вакцинации вы не рискуете жизнью. А вот болезнь может привести к разным последствиям.

Более того, антитела оберегают организм долгое время, а некоторые даже всю жизнь. Две прививки от кори защищают человека на всю жизнь также сильно, как и иммунитет после болезни. Но при вакцинации нет риска получить тяжелые осложнения или умереть.

Вакцины - это чипирование

Порой от вакцинации для себя или ребенка отказываются те, кто верят в чипирование. Они считают, что в уколе находится намного больше, чем минимальная доза вируса или лекарство.

Правда. Миф о нано/микрочипах и прочем, что может содержаться в вакцинах и позволяет следить за людьми - это кремлевская пропаганда. Во время пандемии такие утверждения активно распространялись по миру, несмотря на свою абсурдность.

Такие фейки делают свой взнос в формирование недоверия к прививкам и подрыву авторитета институций общественного здоровья.

Вакцины делают мужчин стерильными

Многие взрослые люди ошибочно полагают, что вакцинация способна сделать мужчину стерильным. Два псевдоученых запустили этот фейк во время пандемии и многие им поверили.

Правда. Доказательные научные работы указывают на то, что вакцины не вредят репродуктивной системе. В отличие от самих вирусов, некоторые из которых могут привезти к проблемам с репродуктивной системой.

После прививки можно заболеть чем-то серьезным и умереть

Риск умереть "от чего-то" после вакцинации действительно есть. Например, от множества болезней, до которых можно не дожить без прививки. Например, смерть в 10 лет от дифтерии.

Правда. Благодаря вакцинации в последние 20 лет в странах с низким и средним уровнем достатка удалось предотвратить 37 млн смертей, из которых 36 млн - это дети до 5 лет.

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала 10 болезней, которые не требуют лечения.

А еще рассказывали о том, что нужно делать, если ребенок пропустил обязательную вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинамедицинаміфиВакцинация