Старые и новые мифы о вакцинации: вера в них ставит под угрозу здоровье

Лучше переболеть, чем вакцинироваться

Люди считают, что лучше переболеть каким-то заболеванием и получить естественный иммунитет. Мол, организм сам адаптируется. Этот миф происходит от незнания, что такое вакцинация и болезнь.

Правда. Вакцинация - это "тренажер" для иммунитета человека. Вакцина содержит инактивированный или ослабленный вирус. Во время прививки организм вырабатывает антитела, которые будут защищать от инфекции. В отличие от болезни, во время вакцинации вы не рискуете жизнью. А вот болезнь может привести к разным последствиям.

Более того, антитела оберегают организм долгое время, а некоторые даже всю жизнь. Две прививки от кори защищают человека на всю жизнь также сильно, как и иммунитет после болезни. Но при вакцинации нет риска получить тяжелые осложнения или умереть.

Вакцины - это чипирование

Порой от вакцинации для себя или ребенка отказываются те, кто верят в чипирование. Они считают, что в уколе находится намного больше, чем минимальная доза вируса или лекарство.

Правда. Миф о нано/микрочипах и прочем, что может содержаться в вакцинах и позволяет следить за людьми - это кремлевская пропаганда. Во время пандемии такие утверждения активно распространялись по миру, несмотря на свою абсурдность.

Такие фейки делают свой взнос в формирование недоверия к прививкам и подрыву авторитета институций общественного здоровья.

Вакцины делают мужчин стерильными

Многие взрослые люди ошибочно полагают, что вакцинация способна сделать мужчину стерильным. Два псевдоученых запустили этот фейк во время пандемии и многие им поверили.

Правда. Доказательные научные работы указывают на то, что вакцины не вредят репродуктивной системе. В отличие от самих вирусов, некоторые из которых могут привезти к проблемам с репродуктивной системой.

После прививки можно заболеть чем-то серьезным и умереть

Риск умереть "от чего-то" после вакцинации действительно есть. Например, от множества болезней, до которых можно не дожить без прививки. Например, смерть в 10 лет от дифтерии.

Правда. Благодаря вакцинации в последние 20 лет в странах с низким и средним уровнем достатка удалось предотвратить 37 млн смертей, из которых 36 млн - это дети до 5 лет.