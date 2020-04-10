Стає страшно: український лікар в Італії висловився про боротьбу з COVID-19 (фото)

Коронавірус в Італії (колаж РБК-Україна)

Український лікар в Італії порівняв спалах коронавіруса з російською військовою інтервенцією в 2014 році

Український лікар в Італії допомагає місцевим медикам боротися з поширенням коронавіруса і рятувати життя пацієнтам. Гліб Белгов розповів про ситуацію в епіцентрі COVID-19 в Європі та порівняв стан українських та італійських лікарень.

Лікар зізнався у своєму Facebook, що таке порівняння вийшло зовсім не на користь вітчизняних медустанов, і це викликає страх.

"Дивлячись на обладнання яке є в цій, достатньо невеликій лікарні мені страшно за те, як ми зможемо впоратися вдома з значним збільшенням пацієнтів лікуючи їх термометром, крапельницею та червоним колпачком", - написав він.

Також українець описав італійську клініку, в якій зараз працює - при звичайному режимі там було одне реанімаційне відділення з шістьма ліжками, одне з яких в ізоляційному боксі.

"В один з найскладніших днів до них поступило одразу 70 пацієнтів у важкому стані, які потребували реанімації. Зараз тут обладнано п'ять реанімаційних відділень. На момент нашого приїзду в них було близько тридцяти пацієнтів на аппатах штучного дихання. Тобто кількість важких пацієнтів збільшилась вшестеро. Ще близько п'ятдесяти пацієнтів знаходились у відділенні інтенсивної терапії", - розповів Гліб.

Лікар зазначив, що роботу лікарень у межах цього регіону перерозподілили таким чином, що ця лікарня стала приймати тільки ковід-позитивних пацієнтів, в той час як інші лікарні взяли на себе решту пацієнтів - через різницю в кількості ліжок.

"Для того, щоб забезпечити надання допомоги в моїй лікарні, пацієнтам, кількість яких стрімко збільшувалась, сюди привезли обладнання з інших регіональних лікарень. Але не це стало проблемою. Найбільший виклик, з яким стикнулася система охорони здоров'я, це нестача персоналу. Переважно це медсестри та молодші медсестри, які тут виконують багато функцій. Набагато більше ніж в наших умовах. Тому їх також з інших лікарень регіону перевели на тимчасову роботу сюди. Таким чином перерозподіливши ресурси отримали більше можливостей та ізольовані лікарні, які переорієнтували повністю на допомогу інфікованим пацієнтам. Транспортне сполучення обмежене, але це не призвело до такого колапсу з медичним персоналом як у нас, оскільки тут кожен має власну машину", - йдеться в публікації.

Белгов зазначив, що збільшення навантаження на систему і перепланування її роботи не призвело до колапсу або нестачі обладнання або видаткових матеріалів: "тут є все і в достатній кількості".

"Ситуація, яка зараз розвивається в Україні з забезпеченням лікарень, нагадує мені 2014 рік, коли добровольці, вдягнуті волонтерами "в те, що змогли знайти" пішли захищати Україну від вторгнення російських військ. І це 'те, що змогли знайти' було в рази краще, ніж те, що потім дала їм країна. Ця строката юрба, тоді собою затулила всіх нас від загрози, що поставала на сході країни. Керівництво лікарень зараз, так само, як в 2014 році командування українського війська, забороняє персоналу казати правду про нестачу всього та не готовність. А волонтери всіма силами купують засоби захисту, апарати штучного дихання, медикаменти, об’єднуються в мережах, допомагаючи медикам дістатись на роботу", - порівняв український лікар.

Спалах коронавіруса для медицини зараз те ж, що й напад російських військ на Україну в 2014 році, зазначив Белгов.

"І ось від цього стає страшно. Від популізму та викривлення даних про готовність , від випадкової каруселі міністрів та їх безвідповідальності. Я бачу своїх колег тут і знаю багатьох вдома, хто почне надавати допомогу не замислюючись, але так само я знаю як їм не вистачає практично всього, що я бачу тут", - додав він.

Також українець висловив думку, що нашій країні планувати ресурси необхідно виходячи з песимістичного сценарію.

"Хотілось би бачити чіткий план перерозподілу ресурсів на рівні країни, області, регіону, а не метушливі рухи в різних напрямках. Мають бути чіткі фази входу та виходу з кризи. Однією з перших фаз мала би стати підготовка людських ресурсів - це найскладніший момент для будь-якої країни, як для Китаю так і для Італії, Німеччини чи Франції. І тут важливе навчання, швидкий обмін інформацією - актуальною та об’єктивною, а не створення "вінницьких" протоколів лікування Covid-19 чи не встигаючих за розвитком подій наказів. Судячи з десятків випадків зараження медиків вже на початку складної ситуації в Україні ми бачимо результати відсутності цього етапу. Хочеться вірити, що наша присутність в Італії - це частина цього плану і звісно ми зробимо все, що від нас залежатиме для допомоги як тут, в Італії, так і потім в Україні, однак є багато можливостей паралельно організувати підготовку персоналу", - написав Гліб.

Лікар вважає, що Україна може навчитися на прикладі інших країн і мати план з декількох етапів та готовність лікарень на сьогодні, "а не поодинокі спроби підлатати дірки".

"Після першої підготовчої фази, яка мала би бути пройдена ще в лютому-початку березня, наступна мала би стати масовим тестуванням та визначенням контактів з інфікованими. Але вже після першого летального випадку в Радомишлі і потім початку поширення хвороби в Чернівецький та Тернопільській областях стало зрозуміло, що і цього не відбулось. Намагання міряти температуру дешевими китайськими термометрами через вікно автомобіля водієві, на холодному повітрі викликало щонайменше здивування. Заяви про термометрію в аеропортах, якої насправді не було, сотні заробітчан, які повернулись приватно та невеликими групами призвело до неконтрольованого розповсюдження вірусу. І програвши всі попередні етапи зараз варто сконцентруватися на якісній допомозі тим хто хворий, на підсиленні спроможності лікарень виходячи знову ж таки з принципів критичного мислення та відвертих даних, а не сподівання на "авось пронесе", - підсумував медик.

Український лікар в Італії показав лікарні, де лікують від коронавіруса (Фото: facebook.com/belgow)

Як повідомлялося раніше, українські лікарі почали застосовувати експериментальні препарати для лікування COVID-19.