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Все стає непередбачувано: Голубовська назвала нову небезпеку коронавірусу

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні набирає обертів і стає більш небезпечним і непередбачуваним. Пацієнти стали хворіти набагато важче, а вірус почав атакувати молоде покоління і дітей.

Про це розповіла інфекціоніст, доктор медичних наук, професор і заслужений лікар України Ольга Голубовська у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

За словами Голубовської, клінічна картина коронавірусу сильно змінилася і стала довшою. Тепер пацієнти частіше потребують кисневої підтримки та багатьом вона потрібна протягом місяця.

"Я говорила ще в лютому, що ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була минулого року. Радикально змінилася клінічна картина. Стало більш довге захворювання, не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, нічого подібного, зараз дуже довга хвороба, до місяця, довго люди залишаються киснезалежними. Все непередбачуване, часто бактеріальні ускладнення", - зазначила медик.

Вона додала, що додалися нові штами, які більш агресивно діють на організм і вражають людей молодого віку і дітей.

"Захворювання "помолодшало", 50+, а сьогодні, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму, клінічна картина змінилася в черговий раз, і у хворих досить часто у порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Стали хворіти діти, діти важко хворіють, перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще три тижні тому. Все це обумовлено новими штамами. Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання", - розповіла Голубовська і повідомила, що кілька днів тому лікарі змушені були знову поміняти протокол лікування коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів про лікування COVID-19 в Ізраїлі.

А також розповідали про те, що медик з Кривого Рогу дала алгоритм дій пацієнтам, у яких є підозра на коронавірус.

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Новини України КоронавірусCOVID-19Ольга Голубовская
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