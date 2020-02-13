Стає все гірше: громадяни України в Ухані записали відео про коронавирус

Коронавірус в Китаї забрав життя вже 1310 осіб і кількість хворих наближається до позначки в 50 тисяч осіб. Відомо, що 3441 пацієнт щасливо впоралися з хворобою. Провінція Хубей, де почалося поширення хвороби, була повністю ізольована, однак вірус просочився і в інші країни. Крім того, з міста Ухань в останній тиждень масово евакуювали іноземних жителів. Однак, українці так і не змогли відлетіти додому.

Подробиці про ситуацію розповіла українка Ірина Чуйко, яка опинилася в самому центрі епідемії. Вона зізналася, що не хотіла покидати Ухань, але ситуація загострилася і вона вирішила разом з іншими громадянами України евакуюватися на батьківщину. Однак терміни постійно переносили та скасовували рейси, громадян інших країн вивезли, а ось група українців застрягла.

"Наша евакуація спочатку повинна була відбутися в кінці першого тижня лютого... потім у понеділок 10 лютого. Потім в ніч з 11 на 12 лютого. В Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонений приватний. Наше Посольство домовився з китайською транспортною компанією, щоб нас (50 осіб, розкиданих в різних частинах міста), забрали автобуси. Було отримано всі дозволи на вивезення іноземних громадян. Ми вже навіть знали номери автобусів і номери телефонів китайських водіїв і супровідних. Представник Консульства нас попередив, що ми обов'язково повинні підписати документ про те, що ми згодні проходити карантин на батьківщині - інакше без нього ми не сядемо в літак. Тому всі підписали цей документ, і пані Скалецька несе перед камерами на всю країну відверту нісенітницю, називаючи причиною затримки евакуації те, що хтось не підписав документ. Просто немає слів. Ба більше, нам навіть виділили невелику матеріальну допомогу, але достатню для покупки продуктів і речей першої потреби, які можуть знадобитися при евакуації", - повідомила Чуйко.

Вона додала, що вранці 11 лютого українці отримали повідомлення про те, що обіцяний літак з Києва за ними не прилетить.

"І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи сміялися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами – ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті. Можна нарікати на економіку, її занепад. Але, пардон - Вануату евакуювали своїх людей. А також Папуа-Нова Гвінея, Бангладеш і ще ряд країн з менш розвинутою економікою, не порівнянною з Європейською державою", - розповіла українка.

Як їм пояснили – чергова причина затримки в тому, що нібито в Україні не знайшлося місця для карантину. Спочатку говорили про базу в Рівному, потім про бази під Києвом, потім з'ясувалося, що розмістити українців просто ніде.