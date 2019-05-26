Стає фріком: Лобода похвалилася російськими нагородами і жахнула мережу (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода отримала премії російського телеканалу

Лобода отримала чергові російські премії. Скандальна українська співачка, яка будує свою кар'єру в РФ, на церемонії вручення премії телеканалу IX RU.TV була нагороджена як найкраща співачка року, а також судді відзначили її саундтрек "Лети" для фільму "Гоголь. Вій". Артистка похвалилася нагородами у своєму Instagram, попутно опублікувавши фото у незвичайному образі.

Треба сказати, що саме знімки і викликали в мережі неоднозначну реакцію підписників співачки та призвели до гарячих обговорень. Багато хто з шанувальників Світлани дорікнули її за вульгарність, тягу до "запозичення" чужих образів та зазначили, що це вже перебір.

На фото співачка сидить, широко розставивши ноги, тримає премії-статуетки на колінах. На ній костюм із блискітками та широким декольте. На Світлані білий капелюх із широкими полями, а на очах чорні тонкі окуляри.

"Дякую за премії, дякую за любов, дякую за те, що позаду так багато всього, а мені ще здається, що все тільки починається", - підписала вона кадри.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Додамо, що крім Лободи були також нагороджені ряд російських і українських артистів. Зокрема, найкращою піснею визнали "Колір настрою синій" Філіпа Кіркорова, а найкращим співаком назвали Макса Барських.

"Співачка Року. Кіно і Музика! Премія РуТв 2019", - перерахувала свої "трофеї" Світлана.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях шанувальники співачки, можна сказати, розділилися на два табори. Вони дорікають Лободі через плагіат образів західних зірок, несмаку наряду і підкреслену вульгарність. Інші навпаки, обсипають її компліментами і хвалять за кумедний образ.

Шикарна!

Я помітив Ви часто розсовуєте ноги на фото! Із чим це пов'язано?

Круть!

Тільки наряд жахливий... І цей парик. Вибачте, Світлана Сергіївна;

Як це образ Карді Бі сплагіатити?

Образ Карді Бі, тільки у неї замість висульок - годинник;

Світлана плавно перевтілюється на фріка! Поверніть легкий жіночий образ;

Хм... ну не знаю...

Перебір;

Жахливе фото;

Купила, напевно;

...Сором і ганьба...

П... одяглася! Завжди така гарна - а тут як....

Добре сидите;

Залиш хоч трохи себе. Вистачить косити, невідомо під кого!

Фу як вульгарно! Не дівчинка вже!

Жах, х**нь;

Не опускайся;

Креативно!

Неземна! Бомбічна, як завжди!

Гагага...

Як повідомлялося раніше, Лободу помітили з таємничим незнайомцем.

Також ми писали про те, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.