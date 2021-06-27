"Стає більш агресивним": лікар розповіла про коронавірус "Дельта"

Медик розповіла, що будь-який вірус хоче жити, тому він адаптується і хоче мати простір для себе. Зокрема, він завойовує територію, пристосовується до нас, а ми до вірусу.

"Він набуває нових властивостей, стає більш агресивним, щоб протистояти заходам, які ми ініціюємо. Вірус буде набувати нових властивостей, поки не корелюється і не піде на спад. Ще багато мутацій ми будемо виявляти", - каже лікар.

Як виявити новий вірус

Як розповіла Менжуліна, в Україні лабораторна діагностика не на високому рівні, щоб виявляти й ідентифікувати нові види вірусу. Також зазначає, що країна має справу з клінічними випадками коронавірусу або ж з підозрами на інфекцію.

"Лікування згідно з протоколом по всіх країнах дозволяє певні межі. Але вакцинація повинна тривати, ну, і ми будемо надалі жити поруч з коронавірусною інфекцією", - додала лікар.

Водночас Євгенія не виключила, що новий штам коронавірусу міг бути завезений до України вже давно. Симптоми захворювання будуть схожі, але цей вид коронавірусу буде відрізнятися великою агресією. Попередня форма вірусу могла інфікувати 1-2 людини, то новий зможе 6-8 людей.