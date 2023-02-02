Стало известно, какие подержанные авто "за копейки" чаще всего покупают украинцы

Какие автомобили с пробегом чаще всего ищут украинцы

Наибольший выбор подержанных автомобилей с пробегом наблюдался в июле – как раз после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями от продавцов.

Топ-5 самых популярных марок подержанных авто среди украинцев в прошлом году выглядит так:

Volkswagen

Opel

BMW

Mercedes-Benz

Daewoo

Стоимость б/у авто, которые покупают украинцы





Стоимость б/у авто, которые продают украинцы

Аналитики констатируют, что в 2022 году в Украине резко возросла потребность в средствах передвижения.

"Этому способствовали как запрос автомобилей на фронт, так и спрос самих украинцев на личный транспорт, ведь количество поездок на длинные и короткие дистанции возросло. Да и количество уничтоженных автомобилей в результате российской агрессии тоже повлияло на рост спроса", - объясняют эксперты.

Интересно, что десятка самых популярных машин в основном не превышала бюджета в 5 тысяч долларов.

Volkswagen Golf (средняя цена 4 219 долларов)

Daewoo Lanos-Sens (2 408 долларов)

BMW 5-series (4 517 долларов)

BMW 3-series (4 687 долларов)

Skoda Octavia (6 209 долларов)

Opel Vectra (1 794 долларов)

Volkswagen Passat sedan (5 550 долларов)

Audi A6 (4 700 долларов)

Opel Astra (5 029 долларов)

Volkswagen Passat Variant (5 164 долларов)

При этом возраст машин, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет.

Также в течение прошлого года аналитики фиксировали высокий спрос на автомобили с большим пробегом. Стоит отметить, что именно такие автомобили в большинстве своем являются и наиболее доступными.