RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, какие подержанные авто "за копейки" чаще всего покупают украинцы

Украинцы все чаще покупают подержанные авто (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В 2022 году количество регистраций машин с пробегом почти в 10 раз превысило оформление новых автомобилей.

Какие марки и модели чаще всего покупали украинцы и какой ценовой сегмент предпочитали, рассказали аналитики ресурса OLX Авто.

Какие автомобили с пробегом чаще всего ищут украинцы

Наибольший выбор подержанных автомобилей с пробегом наблюдался в июле – как раз после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями от продавцов.

Топ-5 самых популярных марок подержанных авто среди украинцев в прошлом году выглядит так:

  • Volkswagen
  • Opel
  • BMW
  • Mercedes-Benz
  • Daewoo

Стоимость б/у авто, которые покупают украинцы


Стоимость б/у авто, которые продают украинцы

Аналитики констатируют, что в 2022 году в Украине резко возросла потребность в средствах передвижения.

"Этому способствовали как запрос автомобилей на фронт, так и спрос самих украинцев на личный транспорт, ведь количество поездок на длинные и короткие дистанции возросло. Да и количество уничтоженных автомобилей в результате российской агрессии тоже повлияло на рост спроса", - объясняют эксперты.

Интересно, что десятка самых популярных машин в основном не превышала бюджета в 5 тысяч долларов.

  • Volkswagen Golf (средняя цена 4 219 долларов)

  • Daewoo Lanos-Sens (2 408 долларов)

  • BMW 5-series (4 517 долларов)

  • BMW 3-series (4 687 долларов)

  • Skoda Octavia (6 209 долларов)

  • Opel Vectra (1 794 долларов)

  • Volkswagen Passat sedan (5 550 долларов)

  • Audi A6 (4 700 долларов)

  • Opel Astra (5 029 долларов)

  • Volkswagen Passat Variant (5 164 долларов)

При этом возраст машин, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет.

Также в течение прошлого года аналитики фиксировали высокий спрос на автомобили с большим пробегом. Стоит отметить, что именно такие автомобили в большинстве своем являются и наиболее доступными.

Кстати, ранее мы сообщали о том, на что обращать внимание при покупке подержанного авто.

А также мы писали о том, какие седаны до 10 тысяч наиболее популярны у украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто из ЕСсоветы водителямавто