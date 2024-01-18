Стало известно, где украинцы чаще всего "подхватывают" COVID-19

"Сейчас мы преимущественно госпитализируем людей из других стационаров, где они получали лечение по поводу других патологий - инфаркта миокарда, инсульта и прочее. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", - говорит врач.

И таких случаев, подчеркивает Голубовская, очень много.

"У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавирусной инфекции, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", - добавляет она.

Тяжелые формы коронавирусной инфекции развиваются и у людей, которые не получали необходимую терапию с самого начала заболевания и поздно обратились за помощью к специалистам.

При этом, отмечает инфекционист, паниковать не стоит. Главное - помнить, что COVID-19 это излечимое заболевание, однако "очень важно своевременно его диагностировать и назначить правильное лечение".

"Своевременное лечение решает самый главный стратегически важный вопрос - чтобы человек выжил. Второй вопрос - чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. И поэтому так важно как можно скорее начать специфическую терапию, направленную на возбудителя", - резюмирует Голубовская. .