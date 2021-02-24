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Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик

Автор: Світлана Мащенко

В Україні почалася вакцинація від коронавірусу індійською Covishield. Першим був щеплений лікар Євген Горенко в Черкаській області.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник опублікував знімок з медиком, який першим отримав дозу вакцини.

"Знайомтесь, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог з міста Черкаси, який працює в коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні", - пише Скічко.

Євген Горенко першим отримав щеплення від коронавірусу (фото: facebook.com/AleksandrSkichko)

Зазначимо, що Черкаська область першою отримала 16 200 доз, яких вистачить для вакцинації 8 100 осіб. Мобільна бригада вже отримала перші сто доз для вакцинації медиків області. 100 щеплень - це максимальна кількість доз, яке бригада може провести за день.

Олександр Скічко зазначив, що фахівці суворо стежать за температурним режимом для зберігання вакцини - від +2° до +8° С. Крім того, він підкреслив, що вакцинація є добровільною і безкоштовною.

Вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів:

  • Щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим.
  • Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників).
  • Люди з високим ризиком інфікування і ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установах.
  • Люди у віці від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями.
  • Всі інші категорії населення.

23 лютого Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу - 500 тисяч доз - розробки англо-шведської компанії AstraZeneca, яку виготовляє відомий світовий виробник вакцин - індійський Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговою назвою CoviShield.

Раніше в Православній церкві України висловили свою позицію щодо вакцинації від коронавірусу.

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