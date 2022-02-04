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Стало відомо про стан здоров'я Софії Ротару, яка перехворіла на COVID

Автор: Людмила Жукова

Софія Ротару заразилася штамом коронавірусу "Омікрон", але зараз вже одужала.

Як зараз почувається співачка розповів її концертний директор Ігор Курилєв у коментарі порталу BLITZ+.

Він заспокоїв шанувальників зірки і сказав, що для артистки вся хвороба залишилася позаду.

Курилєв також повідомив фанатам співачки, що хвороба не внесе зміни в робочий графік Ротару.

"Нормально почувається. Вона толком не поширюється, але все, як зазвичай, не перший раз хворіє людина, нічого складного. На концертах це не відіб'ється", - сказав Курилєв.

Як хворіла Ротару

Софія Михайлівна не так давно повідомила, що одужала, проте в ході лікування, на жаль, мали місце ускладнення.

"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - писала вона в соцмережах.

Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.

Знаменита співачка і Герой України також висловила слова подяки своїй родині і всім, хто був з нею поруч В ці непрості дні, надавав підтримку.

"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - писала артистка.

Раніше повідомлялося, що пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій.

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Ротару