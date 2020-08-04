Побитій в поїзді українці стало гірше: нові фото з лікарні

Українка Анастасія Лугова, на яку в ніч на 1 серпня в поїзді напав чоловік і хотів зґвалтувати, стала почувати себе гірше. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram і поділилася своїм болем.

"Сьогодні вдень після знеболювання щелепу менше боліла, але потім стало гірше. Зараз тільки мурлыкаю. Дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять це зробити пізніше, тому що можна нашкодити організму", — написала Лугова.

Також Настя поскаржилася, що у неї дуже сильно болить вухо і для неї найжахливіше спати рівно і не крутитися.

"Видно місце перелому, на світлі видно пробіл, ніби хрящі розійшлися. Болить? Дуже. Спати на цій стороні у мене вийде не скоро. Це найжахливіше для мене - спати рівно", - поділилася Лугова.

Настя розповіла, що їй зробили операцію, пов'язану з зубами. Вона поділилася своїми страхами і болем. Вночі вона почула гучний голос чоловіка за стіною і дуже злякалася.

"То що у мене зараз, віддалено нагадує брекети. Але в рази гірше. Можете почитати, як роблять такі операції. Коли виходить обезбол, почуття, що кожен зуб вирвали і він кровоточить. Цієї ночі не спала майже. З-за болю, і з-за того, що просто боюся кожного шереху. Почула серед ночі чоловічий голос за стінкою, щось не зрозуміле говорить голосно. Викликала медсестру, виявилося, що там чоловік кавказької національності переживає так голосно - вранці йому мають робити операцію", - написала Лугова.

Лугова Анастасія зараз у лікарні і відчуває себе погано (фото: instagram.com/nastyalugova)

Нагадаємо, що в поїзді Київ-Маріуполь на Анастасія Лугову вночі напав чоловік в одних трусах і намагався зґвалтувати. Він наносив жорсткі удари, але ніхто не прийшов на допомогу. В цей час в купе був 6-річний син Насті Захар. Постраждала з дитиною доїхали до Києва. Зловмисника у цей час утримували в поїзді і не давали втекти - той хотів натиснути стоп-кран і вибити скло. Наразі злочинець затриманий і йому загрожує тюремний термін.

Як ми раніше повідомляли, українки запустили флешмоб після спроби зґвалтування Анастасії Луговий і виставили вимогу.