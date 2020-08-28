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Стало відомо про стан хворої на COVID-19 Олени Кравець

Автор: Анна Шиканова

Олена Кравець опублікувала відео і розповіла про своє здоров'я

Олена Кравець підчепила коронавірус і змушена була відмовитися від зйомок і роботи. Зокрема, їй довелося піти на самоізоляцію через позитивний аналіз на COVID-19 і в "Жіночому кварталі" її замінили інші артистки.

Зірка студії "Квартал 95" і близька подруга Зеленського опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де вона читає вірші Сергія Жадана. Також артистка розповіла про своє самопочуття.

"Такі вірші, здається, мають цілющу силу! Мені набагато краще! Дякую вам усім за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваю себе добре, майже одужала, була легка форма хвороби, слава Богу...Скоро закінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюся, і ми побачимося нарешті. Ви тільки бережіть себе, добре?" – написала Олена Кравець.

Вона також привітала Україну з Днем Незалежності.

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"З Днем Народження, рідна ненечко! Трохи з запізненням, вибач!" – зазначила артистка.

В коментарях шанувальники побажали Олени Кравець якнайшвидшого одужання і повернення в усі проєкти.

Варто відзначити, що коронавірус вразив і інших зірок українського шоу-бізнесу. У четвер, 27 серпня, про позитивні тести на COVID-19 повідомив український музикант Сергій Бабкін. Він зазначив, що заразився вірусом не тільки він, але і його дружина Сніжана.

Також ми розповідали про те, що відома українська телеведуча Марічка Падалко разом з двома дітьми заразилися коронавірусом.

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