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Стало відомо, у скільки разів вакцинація знижує ймовірність смерті від COVID-19

Автор: Тетяна Самарук

Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC) розповіли про дослідження, яке виявило ймовірність смерті від коронавірусу у невакцинованих в 11 разів вище, ніж у щеплених людей.

Про це пише The Hill.

Що показало дослідження

Фахівці кажуть, що експеримент охопив понад 600 тисяч осіб. Зокрема він показав, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Також вакцина від коронавірусу захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.

Окрім того, ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.

За словами директора CDC Рошель Валенского, вакцинація від COVID-19 допомагає захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Класичними симптомами Covid-19, на які люди повинні звертати увагу, є:

  • кашель;
  • лихоманка;
  • висока температура;
  • втрата запаху або смаку.

Озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах - такі ознаки поряд з класичними симптомами виявляють в інфікованих.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ спростувало топ-5 міфів про вакцинацію.

Також ми писали, що епідеміолог розповіла, що врятує Україну від COVID-19.

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