Стало відомо, у скільки разів вакцинація знижує ймовірність смерті від COVID-19

Що показало дослідження

Фахівці кажуть, що експеримент охопив понад 600 тисяч осіб. Зокрема він показав, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Також вакцина від коронавірусу захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.

Окрім того, ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.

За словами директора CDC Рошель Валенского, вакцинація від COVID-19 допомагає захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Класичними симптомами Covid-19, на які люди повинні звертати увагу, є:

кашель;

лихоманка;

висока температура;

втрата запаху або смаку.

Озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах - такі ознаки поряд з класичними симптомами виявляють в інфікованих.