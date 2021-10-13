Стало відомо, скільки платять за інтимні фото українських зірок

Чи платять зіркам за відверту зйомку?

За словами співвласника і головного редактора одного з таких видань, Владислава Іваненка, журнал вже давно не платить артистам за фотосесії. Нині все працює за домовленістю - інформаційний привід в обмін на "майданчик" для піару.

Однак журнал завжди дотримується райдерів зірок, щоб зробити цей процес менш стресовим. При цьому селебретіс не завжди скромні у своїх запитах.

"Вимоги команди і зірок практично завжди однакові. Там є алкоголь, щоб зірку розслабити, але в райдер входить кілька літрів. Деякі забирають алкоголь з собою, замовляють найдорожчий, який є, і потім просто забирають. Або сир просять тільки такий, а потім до нього не доторкаються, або черешню взимку", - розповідає Влад.

Те, що не потрапило на сторінки глянцю, зберігається на "секретному" сервері

За одну сесію фотограф робить мінімум кілька сотень фото. Владислав розповідає, що читач бачить тільки маленьку і найвдалішу частину з них. А весь компромат: оголені кадри у відвертих позах, фото переодягання і фотографії інших незручностей, назавжди залишаються в архівах.

"У нас є найбезглуздіші кадри зірок. І якби ми зробили спецвипуск журналу саме з цими кадрами, було б дуже цікаво. Ми звичайно ніколи їх не опублікуємо. Це зберігається на двох серверах в квартирі однієї людини. Тобто ніяк не знайти цього", - розповів Владислав.

Агресивна сексуальність - в минулому

Іваненко додав також, що сьогодні доступ до відвертого контенту абсолютно відкритий, тому на оголення читач вже не відгукується. А ось показати сексуальність в одязі - набагато складніше.

Одними з найбільш пам'ятних останнім часом, за словами видавця, стали зйомки Христини Соловій і Мішель Андраде.

Скрін: Мішель Андраде і Христина Соловій у відвертій зйомці

Дивіться на відео нижче, як проходять пікантні фотосесії зірок: