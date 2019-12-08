Стало відомо, чи розпустить Зеленський Раду: угода є

Володимир Зеленський не розпустить Верховну Раду України. Поки що президент робити цього не збирається. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона". За словами спікера, у Зеленського є така можливість, але зараз рано про це говорити.

"Чітко прописано в конституції, що це може відбутися через рік після початку роботи Верховної Ради. Не раніше. Згідно конституції, є чіткий перелік підстав розпуску. Це не його обов'язок, а можливість", – сказав Разумков.

Разумков повідомив, що не бачить зараз передумов для дострокового припинення роботи законодавчого органу.

"Станом на сьогодні, виходячи з тієї атмосфери і правової бази, яку ми бачимо в стінах парламенту, я не бачу передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради 9-ого скликання. Коаліція є, вона працює, вона обрала уряд, коаліційна угода є, все в рамках чинного законодавства", – додав спікер.

Дмитро Разумков розповів, розпустить Зеленський Ради (YouTube)