Стало відомо, коли з'явиться українська вакцина від COVID-19 і чи з'явиться взагалі

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, розповів, що в країні є кандидат на вакцину. Доклінічні випробування проводилися протягом 6 місяців і тепер необхідно провести клінічні випробування.

Він зазначив, що доклінічні дослідження проводилися в лабораторних умовах, у тому числі в Туреччині і США. При цьому також проходили дослідження на тваринах. Про це Степанов розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Зе інтерв'юер".

За словами міністра охорони здоров'я, далі необхідно починати робити клінічні випробування. Для того, щоб почати це, потрібно виготовити 100 тисяч доз вакцини, і потім вже займатися 1,2 та 3 стадіями клінічних досліджень. За його словами, це може зайняти рік.

Також Степанов підкреслив, що в Україні є всі умови для того, щоб розливати готові вакцини інших виробників.

"Під час розмови з послом Великобританії я підіймав питання з виробництва цих вакцин, саме по розлив вакцин на українських підприємствах після того, як вони будуть зареєстровані", - заявив міністр.

Також Степанов зазначив, що в рамках глобального механізму доступу до вакцини від COVID-19, близько 20% українців зможуть отримати вакцину безкоштовно.

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