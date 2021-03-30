Стало відомо, як підозрюваний у хабарництві суддя Чаус втік з України в Молдову

Як повідомляє видання, операцію з вивезення судді з України в Молдову, де він перебуває досі, провели за участю діючих і колишніх співробітників українських спецслужб.

За даними розслідування, в серпні 2016 року наближений Володимира Плахотнюка Дорін Дамір і бізнесмен В'ячеслав Турку прилетіли в Київ на чартерному літаку. Вартість такого польоту зараз може становити близько €10 тис.

Розслідувачі вважають, що з аеропорту чоловіки виїхали на автомобілі одного з керівників Служби безпеки. Останній і передав паспорт Турку судді Чаусу. Потім суддя разом з Даміром без проходження прикордонного контролю перетнули український кордон.

Журналісти RISE посилаються на матеріали Національного антикорупційного бюро України, де йдеться про те, що Чаус і Турку дуже схожі один на одного, тому і стала можливою підміна.

У бесіді з журналістом RISE Дамір і Турку відкинули свою участь в історії з втечею Чауса.