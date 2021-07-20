Стало відомо, як мер Кам’янського і його оточення заробляють на комунальних аптеках
У Кам'янському Дніпропетровської області вибухнув скандал навколо роботи мережі комунальних аптек і компаній, що постачають медикаменти міським лікарням. Журналісти з'ясували, що вони належать меру Андрію Білоусову і його оточенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аргументи і факти".
"У місті була впроваджена схема закупівель медичних препаратів за рахунок міського бюджету. Компанії були оформлені на близьких родичів основних бенефіціарів процесу. Близькі до Білоусова фірми, по суті, монополізували постачання медпрепаратів в міські лікарні та комунальні аптеки", - пише ЗМІ.
Обсяги збільшилися після місцевих виборів-2020 року, коли партія мера «Бджола» отримала половину мандатів Кам'янської міської ради. Міськрада ухвалила рішення створити мережу «Міська аптека» і віддати на її розвиток 20 млн гривень.
"Основними бенефіціарами афери з міськими аптеками в Кам'янському стали мер Андрій Білоусов, його заступник Олександр Чернишов, кум міського голови і бізнесмен Олександр Іванов, а також ряд депутатів Кам'янського міськради", - йдеться в розслідуванні.
Мережу "Міська аптека» очолив член партії "Бджола" Максим Чехута, поставки медикаментів ведуть компанії кума мера Олександра Іванова "Укрфармгруп" і "Діаліз Медик", а також компанія "Дніпрофармація" представника "Бджоли", депутата Олександра Лукашова.
"За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 млн гривень: "Дніпрофармація" - 66,5 млн гривень, "Діаліз Медик" - 71 млн гривень, "Укрфармгруп" - 2 млн гривень, - пише видання.
При цьому якість ліків не завжди відповідала нормам. У 2019 році семеро пацієнтів 9-ї міської лікарні отримали токсичний шок з відмовою органів, одна пацієнтка померла.
"Ніхто не поніс відповідальності за цей трагічний інцидент. Претензії до постачальників препарату, компанії "Дніпрофармація" і "Діаліз Медик", зам'яли. А в.о. головлікаря Наталія Ктитарова, яка тоді підписувала документи по закупкам, різко пішла на підвищення - спершу стала начальником управління охорони здоров'я, а потім і секретарем Кам'янської міської ради. Паралельно з цим Ктитарова - член партії "Бджола", що належить Білоусову", - констатують журналісти.
Як повідомлялось, раніше проти керівництва Кам'янського порушено кримінальну справу за підозрою в завищенні цін на медзакупках під час пандемії.