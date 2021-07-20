Стало відомо, як мер Кам’янського і його оточення заробляють на комунальних аптеках

У Кам'янському Дніпропетровської області вибухнув скандал навколо роботи мережі комунальних аптек і компаній, що постачають медикаменти міським лікарням. Журналісти з'ясували, що вони належать меру Андрію Білоусову і його оточенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Аргументи і факти ".

"У місті була впроваджена схема закупівель медичних препаратів за рахунок міського бюджету. Компанії були оформлені на близьких родичів основних бенефіціарів процесу. Близькі до Білоусова фірми, по суті, монополізували постачання медпрепаратів в міські лікарні та комунальні аптеки", - пише ЗМІ.

Обсяги збільшилися після місцевих виборів-2020 року, коли партія мера «Бджола» отримала половину мандатів Кам'янської міської ради. Міськрада ухвалила рішення створити мережу «Міська аптека» і віддати на її розвиток 20 млн гривень.

"Основними бенефіціарами афери з міськими аптеками в Кам'янському стали мер Андрій Білоусов, його заступник Олександр Чернишов, кум міського голови і бізнесмен Олександр Іванов, а також ряд депутатів Кам'янського міськради", - йдеться в розслідуванні.

Мережу "Міська аптека» очолив член партії "Бджола" Максим Чехута, поставки медикаментів ведуть компанії кума мера Олександра Іванова "Укрфармгруп" і "Діаліз Медик", а також компанія "Дніпрофармація" представника "Бджоли", депутата Олександра Лукашова.

"За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 млн гривень: "Дніпрофармація" - 66,5 млн гривень, "Діаліз Медик" - 71 млн гривень, "Укрфармгруп" - 2 млн гривень, - пише видання.

При цьому якість ліків не завжди відповідала нормам. У 2019 році семеро пацієнтів 9-ї міської лікарні отримали токсичний шок з відмовою органів, одна пацієнтка померла.

"Ніхто не поніс відповідальності за цей трагічний інцидент. Претензії до постачальників препарату, компанії "Дніпрофармація" і "Діаліз Медик", зам'яли. А в.о. головлікаря Наталія Ктитарова, яка тоді підписувала документи по закупкам, різко пішла на підвищення - спершу стала начальником управління охорони здоров'я, а потім і секретарем Кам'янської міської ради. Паралельно з цим Ктитарова - член партії "Бджола", що належить Білоусову", - констатують журналісти.