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Стало відомо, де від коронавірусу одужало найбільше українців

Автор: Світлана Мащенко

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, тим не менш, кількість пацієнтів, що видужали, теж є значною.

Статистичні дані повідомив Центр громадського здоров’я.

Так, станом на 3 березня в Україні 7235 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 3486 особи, одужало - 5118. На жаль, за останню добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 185 українців.

Наразі, кількість активних хворих - 156 272 особи.

Активним є і перший етап вакцинації, в якому щеплення роблять медичним працівникам, що працюють з ковідними хворими. На 3 березня дозу вакцини вже отримало 6888 осіб.

У ЦГЗ також розповіли, що за останню добу тестування проведено 85 043 українцям. З них методом ПЛР - 34945, методом ІФА - 17688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Найбільше пацієнтів видужало за останню добу в:

  • Києві - 789,
  • Івано-Франківській області - 493,
  • Київській - 391,
  • Дніпропетровській - 324,
  • Вінницькій - 309.

За весь час пандемії в країні захворіло 1364705 осіб, одужало - 1182036, а померло - 26397 пацієнтів.

Раніше лікар із Закарпаття заявив, що коронавірус, спалах якого зараз в західних областях, став більш токсичним і агресивним.

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