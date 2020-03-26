Стало відомо, коли коронавірус найбільш небезпечний

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус дуже підступна хвороба, що дозволяє їй блискавично поширюватися по світу

Коронавірус у світі забрав життя понад 21 тисячі осіб, близько 500 тисяч захворіли. Вчені з усього світу намагаються розгадати загадку підступного вірусу COVID-19, щоб винайти вакцину. Нещодавно вдалося з'ясувати, коли коронавірусна інфекція найбільш небезпечна для зараження оточуючих.

Згідно з дослідженнями мікробіологів зразків слини у декількох десятків пацієнтів у віці від 35 до 75 років, носії COVID-19 представляють найбільшу небезпеку для оточуючих у перший тиждень зараження. У цей період люди часто ще не звертаються за медичною допомогою.

Ця особливість вірусу пояснює, чому він так швидко поширюється, пише South China Morning Post.

Так, у зразках слини хворих коронавірусом, рівень вірусного навантаження найбільш високий в перші сім днів після прояву перших симптомів. Після чого цей рівень поступово знижується.

"Високе вірусне навантаження в перший тиждень хвороби говорить про те, що вірус може легко передаватися від однієї людини іншій ще до того, як пацієнт буде госпіталізований", - йдеться в статті.

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