ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Києві новий рекорд по коронавірусу: названий критичний вік

Автор: Роман Мирончук

Коронавірус найбільше небезпечний для літніх людей

У Києві від коронавірусної інфекції найчастіше помирають люди у віці 65 років. За статистикою, це 71% від всіх заражених. Також досить багато людей помирають в віці 50-65 років - 23%. При цьому в столиці шпиталізували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу - 1212 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу. За його словами, в основному вмирають люди з патологіями, у яких цукровий діабет, хвороби серця та ожиріння. У них вірус викликає ускладнення.

За весь період пандемії в Києві від COVID-19 померли 496 жінок і 647 чоловіків. При цьому ситуація також ускладнюється тим, що багато хворих звертаються до лікаря лише на 7-8 день після перших симптомів захворювання.

Кличко підкреслив, що при перших симптомах COVID-19 потрібно відразу ж звертатися до сімейного лікаря, який при необхідності направить мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту.

Популярні новини

Мер Києва Віталій Кличко розповів, в якому віці у Києві найбільше людей помирають від COVID-19 (відео: YouTube)

Нагадаємо, вчені розповіли, які два захворювання можуть призвести до тяжких наслідків при зараженні COVID-19.

Ми також писали про те, що за словами вчених, незалежно від карантинних заходів захворюваність на коронавірус знизиться у другій половині весни.

Експерти планують дослідити критичну тривалість знаходження вірусу під впливом променів. Таким чином, вони хочуть зрозуміти, який відсоток вірусу помирає влітку під сонячними променями.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКоронавірус