Стало відомо, від яких хвороб найчастіше помирають українці. Це не коронавірус

Найсмертоносніші хвороби для українців

За даними Держстату, з початку 2021 року від хвороб системи кровообігу померло 150 573 українців. З них 105 172 людей померли від ішемічної хвороби серця, 1 287 - від алкогольної кардіоміопатії та 28 657 - від цереброваскулярних хвороб.

Коронавірус - на другому місці серед причин смертності цього року. Смертельними наслідки COVID-19 виявилися для 27 176 українців.

Також багато людей продовжують ставати жертвами різноманітних злоякісних новоутворень. Від онкологічних захворювань померло 24 333 особи.

Від туберкульозу та ВІЛу померло цього року 1 006 і 791 українців відповідно. Це набагато менше, аніж від хвороб органів дихання. Так, наприклад, грип і пневмонія вбили 6 691 наших співгромадян.

Інші причини смертності в Україні

Крім того, майже 10 тисяч українців померли через так звані "зовнішні чинники".

Найбільшу кількість смертей спричинили самогубства – звели рахунки з життям цього року 1 764 українців.

Також багато людей (947) загинули під колесами авто або у результаті інших дорожньо-транспортних пригод.