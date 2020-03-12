Стало відомо, хто побив Сивохо: кандидат в нардепи

Сергій Сивохо 12 березня піддався нападу з боку активістів Національного корпусу. Радник секретаря РНБО був атакований в КВЦ "Парковий", коли презентував "Національну платформу примирення і єдності".

Одним з ініціаторів конфлікту став боєць Азова Сергій Тамарін, він назвав Сивохо зрадником і ворогом України. В ході штовханини радник секретаря РНБО Данилюка отримав удар з натовпу ногою, крім того його скинули на підлогу.

Поліції з відеозапису вдалося встановити, що чоловіка, який атакував Сивохо фізично, звуть Юрій Капля. Зараз йому 31 рік, він балотувався на позачергових парламентських виборах від партії "Свобода" Олега Тягнибока, пише "Страна".

У Верховну Раду він не пройшов, а під час виборчої кампанії позиціонував себе, як директор компанії "Аквілон".

Варто відзначити, що Каплі серед затриманих "азовців", яких відвезли в Печерське управління поліції для складання адмінпротоколів, не було. Їм інкримінують "Дрібне хуліганство".

Відео з інцидентом в КВЦ "Парковий" можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали, що Сергій Сивохо відреагував на напад і потрапив у новий скандал через "мир з Росією". Таку різку реакцію радник секретаря РНБО викликав своїми недавніми словами про "внутрішній конфлікт на Донбасі".

Варто відзначити, що секретар РНБО Олексій Данилюк сказав, що Сивохо не був уповноважений представляти позицію РНБО з будь-яких питань.