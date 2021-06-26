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Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, який сьогодні загинув на фронті: фото героя

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув від ворожих обстрілів боєць ЗСУ, старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Гонар, який отримав фатальне поранення в районі селища Піски в зоні проведення ООС.

Про це 26 червня йдеться в повідомленні 58 омбр ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського на сторінці в Facebook.

Андрій Миколайович народився 17 листопада 1971 року, був з Кривого Рогу. У бригаді служив з червня 2019-го. Був старшим водієм мотопіхотної роти.

Причиною загибелі 49-річного бійця стало осколкове поранення, яке він отримав під час несення служби на позиції через обстріли окупантів.

За даними прес-центру ООС, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових в районі селища Піски з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!" - написали побратими воїна.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Андрій Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

У мережі сумують через загибель воїна, який віддав життя на фронті, стоячи на захисті України від окупантів.

  • Світла і вічна пам'ять славному синові України! Царство Небесне! Щирі співчуття рідним!
  • Вічна пам'ять Герою!
  • Спочивай зі світом герой України. Царство небесне і вічний спокій тобі. Щирі співчуття рідним і близьким.
  • Світла пам'ять...

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат з мінометів.

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ДонбаспогибливійськовіООС