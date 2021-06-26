Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, який сьогодні загинув на фронті: фото героя

Андрій Миколайович народився 17 листопада 1971 року, був з Кривого Рогу. У бригаді служив з червня 2019-го. Був старшим водієм мотопіхотної роти.

Причиною загибелі 49-річного бійця стало осколкове поранення, яке він отримав під час несення служби на позиції через обстріли окупантів.

За даними прес-центру ООС, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових в районі селища Піски з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!" - написали побратими воїна.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Андрій Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

У мережі сумують через загибель воїна, який віддав життя на фронті, стоячи на захисті України від окупантів.