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Стало відомо ім'я військового медика, який загинув на Донбасі

Донбас, Середа 15 липня 2020 11:18
Стало відомо ім'я військового медика, який загинув на Донбасі
На Донбасі бойовики вбили медика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Донбасі загинув український медик Микола Ілін

На Донбасі у зоні бойових дій бойовики забрали життя військового медика, який рятував бійця. Зараз стало відомо ім'я лікаря. Його звали Микола Ілін, позивний "Естонець". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталі Мохонько.

"Миколу знають всі! Він якраз з тих - небайдужих, ініціативних, мотивованих, щирих, чесних... А ще він не українець і вважав справою честі воювати проти нахабного російського агресора! Він був людиною!" - написала про медика Наталія.

Стало відомо ім'я військового медика, який загинув на ДонбасіЗагиблий медик Микола Ілін (фото: Facebook. Наталія Мохонько)

Микола" під час занять навчав усіх обачності, в першу чергу, берегти своє життя, тому що тільки так можна допомогти тому, хто не впорався і не вберігся. Військовий медик служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

Нагадаємо, що 13 липня бойовики вкотре порушили режим тиші і в результаті їх обстрілу загинув Микола Ілін. Він намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками, отримавши підтвердження режиму "тиші", не встигла дійти до тіла загиблого кілька метрів. В цей час окупанти відкрили вогонь на поразку з стрілецької зброї.

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