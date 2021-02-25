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Стало відомо, як почувають себе перші вакциновані в Україні

Автор: Людмила Жукова

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. Першими прищеплювали медиків. Зараз стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що першими вакцинувалися 24 лютого лікар-реаніматолог з Черкас - Євген Горенко, лікар Людмила Бойко з Вінниці і доктор Ігор Кузин з Чернігова.

"Поспілкувався по телефону з медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог з Черкас, Людмила Бойко - лікар мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузин - лікар, який працює в ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився їхнім станом після щеплення - всі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставилися, як до свого професійного обов'язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов'язані з хворобою", - повідомив Віктор Ляшко.

Головний санлікар нагадав, що прищеплювальна кампанія вже стартувала в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Як ми розповідали раніше, перший українець, якого вакцинували від коронавірусу - Євген Васильович Горенко. Чоловік працює лікарем-реаніматологом в коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні. Він розповів, що після щеплення почуває себе добре.

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