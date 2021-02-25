Стало відомо, як почувають себе перші вакциновані в Україні

Зазначимо, що першими вакцинувалися 24 лютого лікар-реаніматолог з Черкас - Євген Горенко, лікар Людмила Бойко з Вінниці і доктор Ігор Кузин з Чернігова.

"Поспілкувався по телефону з медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог з Черкас, Людмила Бойко - лікар мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузин - лікар, який працює в ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився їхнім станом після щеплення - всі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставилися, як до свого професійного обов'язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов'язані з хворобою", - повідомив Віктор Ляшко.

Головний санлікар нагадав, що прищеплювальна кампанія вже стартувала в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.