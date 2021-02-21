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Стало відомо, де найбільше хворих на коронавірус в Україні

Автор: Анна Кисельова

В Україні станом на неділю, 21 лютого, зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусу. Всього з початку пандемії офіційне підтвердження наявності інфекції одержали 1 304 456 осіб. Де коронавірусом заражаються частіше всього – читайте нижче.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За даними на сьогодні Івано-Франківська (618) і Вінницька області (482), лідирують за кількістю випадків заражень за останню добу. За ними йдуть Чернівецька (320) та Закарпатської (281) області.

Також можна визначити антилідерів по боротьбі з коронавірусом з самого початку пандемії. Так, найбільше людей з березня 2020 заразилося в Києві, де всього було зареєстровано 134 506 випадків захворювання.

На другому місці – Одеса з 84 400 зараженнями. Третє місце займає Харків і область, де методом ПЛР-тестування вірусний агент знайшли у 81 775 осіб. Четверте місце антирейтингу посідає Львів з 76 154 інфікованими.

П'ятірку лідерів за заражуваністю закриває Київська область, де лабораторно підтвердилось 73 388 випадків COVID-19.

Карта захворюваності коронавірусом в Україні (скріншот: covid19.rnbo.gov.ua)

За добу в лікарню госпіталізували 2445 осіб. При цьому кількість тих, хто одужав істотно знизилася. У 1557 осіб при повторному тестуванні інфекції не виявили. Всього за добу було проведено 27 188 тестувань. З початку коронавірусної епідемії в країні через інфекцію померло 25 103 українці.

Нагадаємо, що до кінця лютого Україна отримає індійську вакцину. Що про неї треба знати – читайте в нашій статті.

Також ми повідомляли, що лікар гнівно висловилася про міфи, пов'язані з вакцинацією. Медик закликає керуватися здоровим глуздом.

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