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"Стало частью ее повседневной жизни": Дженнифер Лопес подозревают в алкогольной зависимости

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес, которая тяжело переживает разрыв с Беном Аффлеком, заподозрили в алкогольной зависимости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Radar Online.

По мнению источника, близкого к певице, после развода с Беном Аффлеком артистка стала чаще выпивать, а в очередной раз ей понадобилось спиртное перед их последней встречей.

Инсайдер предположил, что знаменитость "занимается самолечением".

"Похоже, Лопес занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, видимо, смертельно крепкие", - поделился собеседник издания.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Напомним, недавно Джей Ло и Бен Аффлек впервые появились на публике вместе после расставания. Очевидцы утверждают, что они не только общались, но и "держались за руки и целовались".

Певица подала на развод с Беном в конце августа. Пара была обручена еще в 2002 году, но тогда они разорвали отношения из-за чрезмерного внимания прессы. Через 20 лет они снова сошлись и поженились в 2022-м.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Сначала их семейная жизнь казалась счастливой, но затем пользователи сети начали замечать, что Бен нередко выглядит мрачным рядом с Дженнифер. Папарацци также неоднократно фиксировали их конфликты, что привело к слухам о возможном разрыве.

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