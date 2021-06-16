Стали відомі нові подробиці смерті чоловіка в клубі Sport Life

У спортклубі свого медика не виявилося, хоча раніше повідомлялося, що він просто стояв поруч.

"Він посинів і впав на підлогу без свідомості. Інший відвідувач повідомив працівнику спортивного клубу-консультанту. Разом вони почали проводити реанімаційні заходи. Чоловіки проводили серцево-легеневу реанімацію, а коли приїхали лікарі-застосували кардіодефібрилятор", - розповіла прес-офіцер Подільського управління поліції Ганна Страшук.

Медики годину надавали допомогу чоловікові, але запустити серце їм не вдалося. Поліція розслідує смерть у спортклубі як природну. Остаточні причини з'ясують судмедексперти.

Журналісти намагалися з'ясувати, чому в такій величезній спортивній мережі, як Sport Life немає медика, але в клубі знімальну групу випровадили без єдиного коментаря.

Хто відповість за смерть

У соцмережах вже активно обговорюють цей випадок, але як виявилося, за законом наявність дефібрилятора в клубі залишається на совісті господаря.

"Кожен може робити, як він хоче... Хоче-ставить дефібрилятор, хоче - не ставить. Це на совісті власників спортзалів. Насправді треба, щоб і тренери були підготовлені, тому що спортзал - це те місце, де дуже часто трапляється фібриляція шлуночків, тобто будь - які фізичні навантаження викликають раптову зупинку кровообігу", - пояснив голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.