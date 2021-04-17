Стали відомі нові деталі смерті українця після вакцинації від COVID-19

63-річний житель Львівської області, який помер через день після вакцинації від COVID-19, мав серйозні проблеми з серцем. У чоловіка була гостра серцево-судинна недостатність, та інші недуги.

Про це 17 квітня повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Facebook .

Чиновник розповів, що вже з'явилося лікарське свідоцтво про смерть чоловіка, який 15 квітня був провакцинований препаратом AstraZeneca / Covishield, а потім - 16-го числа - помер.

З огляду на те, що летальний випадок стався протягом 30 днів після вакцинації від коронавірусу, його почали розглядати фахівці при Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА.

Летальний випадок був зареєстрований як "несприятлива подія після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації від COVID-19.

"За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", - написав Козицький.