Мати хлопчика відмовила в близькості: стали відомі мотиви вбивці під Дніпром

Чому трапилася трагедія

2 червня в маленькому місті Покров під Дніпром мати 8-річного Ібрагіма Огли випивала з залицяльником. Хлопчик попросився піти на дитячий майданчик, з якого надалі так і не повернувся. Між жінкою і її шанувальником після прийняття спиртного виник конфлікт. Вона відмовила йому в близькості й він вирішив помститися. Він пішов за дитиною, заманив її потім в покинутий будинок і задушив голими руками. Потім, щоб замести сліди, кинув тіло бездиханного Ібрагіма в колектор.

Поліцейські з собакою вийшли на слід

Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла знаходитися дитина. До пошуків залучили Інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службова собака взяла слід від будинку, де жив хлопчик, і провела до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло хлопчика.

Собака Більт взяла слід дитини (фото: Нацполіція)

Хто ж вбивця?

Пізніше правоохоронці встановили підозрюваного у скоєнні злочину, а також його мотиви.

"Оперативники встановили послідовність подій і мотиви, які самі по собі вражають своєю жорстокістю. Шанувальник горе-матері під час чергового застілля дуже образився на неї за відмову в інтимній близькості", — розповіли в прес-службі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Чоловіка затримали та за підсумками зібраних доказів та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо його провину доведуть - йому загрожує термін від 15 років ув'язнення до довічного утримання у в'язниці.

Мати часто випивала

У поліції розповіли, що до відповідальності може бути притягнута і мати школяра. Однак зараз правоохоронці офіційно це не коментують. До слова, про зникнення дитини вона повідомила лише через 4 дні.

У соціальних мережах активно відреагували на цю подію. Там же спливли подробиці того, які відносини були в сім'ї. Місцеві жителі кажуть, що мама Ібрагіма випивала, на тлі чого у неї нерідко виникали конфлікти. Про хлопчика в школі відгукуються дуже добре, кажуть, що він був старанним і мріяв стати боксером.

"Я працюю в школі, де навчався Ібрагім. Час від часу бачила його мати завжди приходила п'яна. Взагалі, про сім'ю хлопчик ніколи нічого не розповідав. Здається, він ріс не з рідним батьком, а зі співмешканцем матері", — розповіла співробітниця школи Анастасія.

Ібрагіму було всього 8 років (фото: Нацполіція)

Похорон Ібрагіма

Ховати Ібрагіма Огли будуть у п'ятницю, 11 червня. На вулиці Соборна, 1 стоятимуть автобуси, які відвезуть городян на кладовище, де о 14:00 відбудеться відспівування дитини.

"Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких", - зазначила співробітниця школи Анастасія.