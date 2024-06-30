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Стала еще горячее: вот как изменилась красавица Наоми из эротического фильма "Шоугелз" (фото)

Элизабет Беркли (фото: кадр из фильма)
Автор: Иванна Пашкевич

Элизабет Беркли стала известна благодаря своей роли в эротическом фильме Пола Верховена 1992 года под названием "Шоугел"».

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Элизабет Беркли (фото: кадр из фильма "Шоугелз")

Беркли могла выбрать карьеру классической танцовщицы или модели, но ее увлечение кинематографом привело к другому пути.

Роль Номи Мэлоун в фильме "Шоугелз" стала прорывной для молодой актрисы.

Фильм о жизни стриптизерш вызвал огромный шум: критики раскритиковали его из-за эксцессов нецензурной лексики и обнаженных сцен.

Ленте даже досталась оскорбительная награда "Золотая малина" за худший фильм 1990-х.

Элизабет Беркли (фото: кадр из фильма "Шоугелз")

Впрочем, отзывы зрителей говорили об обратном: "Шоугёлз" стал самым кассовым фильмом с рейтингом NC-17.

Дальнейшая карьера Элизабет развивалась успешно: уже на следующий год она снялась в фильме "Клуб первых жен" вместе с Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон, а также получила предложения от Вуди Аллена и Оливера Стоуна.

Однако с начала нулевых актриса стала появляться на экране все реже, а ее фильмы стали оцениваться как проходные.

Чем сегодня занимается Элизабет Беркли

Актриса уделила особое внимание семейной жизни: в 2003 году она вышла замуж за художника и актера Грега Лорена, а в 2012-м у них родился сын Скай.

Элизабет Беркли с мужем (фото: instagram.com/elizberkley)

Кроме того, Элизабет нашла себя в других сферах деятельности. Она создала программу поддержки для девушек-подростков, написала книгу, работала волонтером и основала свою собственную продюсерскую компанию.

В течение многих лет Беркли является вегетарианкой и активно пропагандирует этот образ жизни. Еще в 1997 году она приняла участие в кампании PETA, представ в платье из листьев капусты, чтобы побудить людей к вегетарианству.

В последние годы знаменитость явно нацелилась на возрождение своей карьеры. Среди ее последних многообещающих проектов - сериал "Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd.

Элизабет Беркли (фото: instagram.com/elizberkley)

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