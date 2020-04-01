Став більш заразним: вчені виявили важливу мутацію в коронавірусі

Коронавірус в Україні та світі продовжує стрімко поширюватися, однак у Всесвітній організації охорони здоров'я угледіли ознаки стабілізації спалаху COVID-19 в Європі. Також вчені виявили слабку мутацію у вірусу, що дозволить швидше створити вакцину і на тривалий час прищепити людині імунітет.

Водночас дослідники виявили причини, чому коронавірус є настільки заразливим. Всьому виною характерні "шипи" на його поверхні - завдяки ним вірус може чіплятися до клітин людини в чотири рази сильніше, ніж його "попередник", що викликав епідемію SARS у 2002-2003 роках. Про це передає The Guardian із посиланням на наукову публікацію в журналі Nature з результатами дослідження вчених в Університеті Міннесоти в США.

Ці самі відростки дають часткам нового коронавіруса більше шансів вчепитися за клітини верхніх дихальних шляхів людини, коли він вдихає вірус через ніс або рот. І для зараження їх потрібно відносно небагато.

Науковці за допомогою рентгенівської кристалографії створили атомну 3D-мапу білка у формі шипів на поверхні вірусу і його партнера у людських клітинах - ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (ACE-2). Коли вірус контактує з людською клітиною, білки-шипи чіпляються до ACE-2, якщо у неї такий є, що дозволяє йому проникнути всередину і почати самовідтворення.

"3D-структура демонструє, що в порівнянні з вірусом, який викликав епідемію SARS у 2002-2003 роках, новий коронавірус розвинув нові стратегії для з'єднання з людським рецептором, що призвело до утворення більш міцних зв'язків між ними. Міцний зв'язок з людським рецептором може допомогти вірусу заражати і поширюватися між людьми", - розповів глава американської команди дослідників доктор Фанг Лі.

Мапу вірусу вчені використовують зараз для пошуків потенційних ліків на основі антитіл, які можуть нейтралізувати збудника до того, як він почне розмножуватися і поширюватися.

"Шипи на поверхні SARS-CoV-2 здатні краще чіплятися до білка ACE-2 в людських клітинах. Цей білок фактично став дверима, через які вірус проникає в клітину. Це поліпшене зчеплення дозволяє вірусу заражати ніс та горло, де рівень ACE-2 нижче", - сказав професор вірусології Джонанат Болл.

Також вчені виявили, що тваринні штами можуть чіплятися до того ж рецептора ACE-2 у людей - це вказує на ймовірність версії про те, що вірус передався людям від кажанів. Але перед цим в ньому сталася важлива мутація, яка дозволила вірусу легше поширюватися серед людей.

"Ми знаємо, що збудник COVID-19 - коронавірус SARS-CoV-2 - веде себе не так, як його родич SARS. Зокрема, SARS-CoV-2 ефективно вражає клітини носа і горла, викликаючи помірні симптоми застуди. А SARS завжди розмножується виключно в легенях", - наголосив професор.

Вчені розкрили механізм коронавірусної інфекції (Фото: syncedreview.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно український вчений розвіяв міф про те, що коронавірус гине від високих температур.