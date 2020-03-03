Став відомий вік хворого коронавірусом українця: зовсім не старий

Коронавірус в Україні зафіксували сьогодні, 3 березня, у Чернівцях. Про першого зараженого COVID-19 чоловіка розповів заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. При цьому стало відомо, що чоловікові сьогодні виповнилося 39 років і він дізнався про хворобу у свій день народження.

Чоловік разом зі своєю дружиною подорожував по Італії, коли почав активно поширюватися коронавірус. З 21 лютого пара побувала в чотирьох італійських містах. Додому вони поверталися спочатку літаком до Румунії, а далі автомобілем в Україну.

Перші симптоми хвороби у чоловіка з'явилися 28 лютого. На наступний день, 29 числа, його госпіталізували. За словами заступника голови департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, у чоловіка зараз спостерігається лихоманка. У хворого кашель і температура до 38 градусів.

Його дружина здорова і самоізолювалась в будинку. З жінкою поспілкувалися журналісти ТСН. Вона розповіла, що не розуміє, де її чоловік міг заразитися COVID-19. Адже вони подорожували вдвох, і намагалися обходити повз великі скупчення людей.

Коронавірус в Україні (відео: YouTube)

"Я з ним говорила сьогодні в дві години дня, була температура 38. У п'ятницю з вечора у нього почалося - температура до 38,4 і не могли збити", - розповіла жінка.

Епідеміологи вже дізналися з ким контактував хворий. Всього таких людей близько 30 осіб, включаючи прикордонників, медиків, сусідів і близьких. За ними спостерігають медики, але їх не ізолюють, тому що немає ніяких симптомів.

Нагадаємо, що активіст Артем Жук з гумором розповів про ситуацію в Чернівцях. У мережі зазначили, що він дотепно розвинув паніку навколо коронавіруса в Україні.