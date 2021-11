У США застрелили репера Young Dolph: у Мемфісі можуть ввести комендантську годину

За інформацією поліції, напад на музиканта стався в маркеті Makeda's Homemade Butter Cookies. Невідомий під'їхав до магазину і вистрілив у репера.

"Ця стрілянина - ще один приклад безглуздого насильства із застосуванням вогнепальної зброї, з яким ми стикаємося на місцевому та національному рівнях. Ми щиро переживаємо за сім'ю Торнтонів та всіх, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - коментує подію шеф поліції Мемфіса Серелін "СіДжей" Девіс.

Зазначається, що наразі підозрюваних немає. Вона також додала, що ще занадто рано говорити про мотиви вбивства.

Девіс розповіла, що слідчі все ще розмовляють зі свідками та перевіряють камери спостереження і відеоспостереження в цьому районі.

Місце вбивства репера Young Dolph в Мемфісі (фото: Getty Images)

У Мемфісі можуть ввести комендантську годину

Потрібно сказати, що в Мемфісі після вбивства Young Dolph підняли питання про необхідність введення комендантської години на всій території міста.

Поки розслідування триває, поліція закликає місцевих жителів зберігати спокій.

У середу, в день вбивства музиканта, Девіс на прес-конференції закликала городян по можливості залишатися вдома. Вона додала, що поліцейське управління Мемфіса збільшує присутність в районах міста, які можуть бути безпосередньо порушені стрільбою і можуть бути пов'язані з Young Dolph.

У Мемфісі після вбивства Young Dolph є загроза заворушень "через помсту" за репера (фото: Getty Images)

Правоохоронці не виключають, що комендантська година таки буде введена - рішення про це буде схвалено після обговорення питання з міською владоют а оцінкою всіх ризиків і загальної ситуації.

Творчий шлях Young Dolph - через пісні та кулі

Young Dolph, уродженець Чикаго, який виріс в Мемфісі, випустив свій дебютний альбом "King of Memphis" в 2016 році. У нього було кілька хітів, у тому числі "Blue Diamonds" і "RNB" за участю Megan Thee Stallion.

П'ятий студійний альбом репера "Rich Slave" (2020 рік) піднявся на 5-ту сходинку в чарті Billboard 200.

Відео: Young Dolph - 100 Shots" (2017)

У 2017 році Young Dolph мало не загинув в результаті перестрілки в Голлівуді. Він провів кілька тижнів у лікарні після отримання трьох вогнепальних поранень.

"Мене переслідували з 17, 18, 19 років... Я просто знав, що я хороший", - сказав тоді артист The Guardian про інцидент в інтерв'ю 2018 року, і додав, що він "не був людиною, яка живе в страху".

Відео: Young Dolph-Hold Up Hold Up Hold Up (2020)

"Світ втратив ікону, велику людину і улюбленого артиста, якого забрали занадто рано. Його самовідданість, прагнення, працьовитість і відданість всім оточуючим завжди були на першому місці, і його буде дуже не вистачати. Наші думки і молитви спрямовані до його сім'ї в цей найважчий час", - йдеться в заяві менеджера про смерть репера.

Відео: Young Dolph і Kenny Muney - Ashtra (2021)