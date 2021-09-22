У США раптово помер зірка "Сексу і міста"

"Так глибоко, дуже сумно, що ми втратили Уілла. Ми всі його любили і обожнювали з ним працювати. Він був нескінченно забавним на екрані і в реальному житті. Він був джерелом світла, дружби і знань шоу-бізнесу. Він завжди був неперевершеним професіоналом. Я дуже люблю його сина. Натан, я сподіваюся, ти знаєш, як сильно він любив тебе і як пишався тим, що був твоїм батьком", - підписала Синтія архівне фото з Уіллі.

Актор запам'ятався шанувальникам серіалу роллю Стенфорда Блетча - скромного і незграбного хлопця нетрадиційної сексуальної орієнтації, який теж мріє знайти своє кохання у великому вісті.

Уіллі Гарсону було всього 57 років. Причина його смерті не розголошується, але за даними видання Deadline, актор боровся з онкологією.

Персонаж Стенфорда Блатча мав взяти участь у продовженні серіалу, його не раз бачили на зйомках.

Що відомо про актора

Хоча Уіллі Гарсон зіграв більше 75 ролей в кіно і на телебаченні, найбільш запам'ятався він глядачеві за участі в серіалі "Секс і місто". Гарсон також знімався в двох повнометражних фільмах за мотивами серіалу 2008 і 2010 років.

Фото: Уіллі Гарсон (Getty Images)

Крім того, Гарсон грав у серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", фільмах "День бабака", "Бути Джоном Малковичем" і так далі.

Нагадаємо, що перший епізод серіалу "Сексу і міста", в якому обговорювалися делікатні питання про секс, стосунки і кохання, вийшов в ефір 6 червня 1998. Всього було відзнято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. А 22 лютого 2004 року серіал завершився.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Кім Кетролл (Саманта Джонс), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс). Дія картини розгортається в бізнес-столиці США - Нью-Йорку.