У США померла зірка Бродвею: їй було всього 13 років

У США раптово померла 13-річна висхідна зірка Бродвею, актриса фільму Вуді Аллена "Світське життя" Лорел Гріггс. У дівчинки почався напад астми і їй негайно викликали медичну допомогу. Вона була екстрено госпіталізована, але лікарі не змогли їй допомогти, і вона померла.

Лорел Гріггс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Як повідомляє видання Page Six, причиною смерті юної актриси став напад астми, який медики не змогли зняти.

"З важким серцем змушений повідомити дуже сумну новину. Моя прекрасна і талановита онука раптово померла після сильного нападу астми. Лікарі намагалися врятувати її, але вона пішла до ангелів", - цитує видання слова дідуся Лорел Гріггс.

Юне дарування дебютувала на Бродвеї у віці шести років. Лорел Гріггс зіграла в мюзиклі "Кішка на розжареному даху" разом зі знаменитою Скарлетт Йоханссон. Наступним успішним проектом для дівчинки став мюзикл "Одного разу", де вона зіграла роль Іванки. Ця роль їй принесла великий успіх. Їй пророкували велике майбутнє і світову славу.

Лорел Гріггс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Пізніше Лорел Гріггс стали запрошувати в кіно. У 2016 році вона знялася відразу в двох фільмах – комедії "Кафе" зі Стівом Кареллом і Крістен Стюат, а після цього її запросили знятися у фільмі Вуді Аллена "Світське життя".