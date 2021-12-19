У США вбили відомого репера прямо на музичному фестивалі

Американського репера drakeo the Ruler вбили ударом ножем у шию на музичному фестивалі "Once Upon a Time" в Лос-Анджелесі, організатором якого став Snoop Dogg.
Про це повідомляє TMZ.
Drakeo був одним з десятків заявлених виконавців на грандіозному суботньому заході, за лаштунками якого сталася бійка. Під час бійки 28-річний репер отримав ножове поранення.
Артиста доставили в лікарню, де він помер. Поліцейські проводять розслідування і спробують опитати всіх артистів і очевидців, які були поруч, коли почалася бійка.
Drakeo the Ruler (фото: instagram.com/drakeotheruler)
Після ножового поранення Drakeo організатори концерту закрили фестиваль, тому такі хедлайнери, як Snoop Dogg, 50 Cent і Ice Cube, навіть не вийшли на сцену.
Зазначимо, дебютний альбом Drakeo "The Truth Hurts" вийшов в 2021 році. До цього він випустив 10 мікстейпів.
Репер перебував за гратами через звинувачення у вбивстві, але пізніше його відпустили на свободу.
Drakeo the Ruler-Go Crazy (відео: YouTube)
Нагадаємо в США застрелили відомого репера Young Dolph. Після його вбивства з'явилося повідомлення про те, що в Мемфісі можуть ввести комендантську годину.
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