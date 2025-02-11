В США разбился самолет лидера культовой рок-группы Motley Crue

Частный самолет солиста культовой рок-группы Motley Crue Винса Нила попал в авиакатастрофу в США.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.
Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в муниципальном аэропорту Скоттсдейла, что в штате Аризона. Самолет Learjet 35A, принадлежащий 64-летнему фрнтмену глэм-метал-группы, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с бизнес-джетом Gulfstream G200, который стоял на стоянке. В результате инцидента погиб пилот, а еще четыре человека получили ранения.
Впоследствии в соцсетях Motley Crue появилась информация, что самого Винса не было в самолете.
Однако, по информации СМИ, в салоне находилась его 43-летняя возлюбленная Рейн Андреани, ее подруга Эшли и несколько собак. Женщины получили травмы различной тяжести (в частности у Рейн - пять сломанных ребер) и были срочно доставлены в ближайшую больницу. Их жизни пока ничего не угрожает - "состояние стабильное, но требует дальнейшего наблюдения". Собаки не пострадали.
Участники Motley Crue пообещали помочь семье погибшего пилота.
Федеральная авиационная администрация (FAA) начала расследование причин аварии. Пока неизвестно, почему самолет выкатился за пределы полосы.
Специалист по связям с общественностью аэропорта не исключает, что авария могла случиться из-за того, что у самолета Learjet 35A "отказало левое шасси".
Вместе с тем представители FAA отметили, что "все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены, включая техническое состояние самолета и возможные ошибки экипажа".
По данным Paramount Business Jets, самолет Нила стоил около 4,8 миллионов долларов.
Напомним, что Motley Crue - легендарная американская группа, которая была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе. Коллектив прославился своим бунтарским имиджем, громкими вечеринками и взрывной музыкой, став символом эпохи глэм-метала 80-х.
Их хиты "Kickstart My Heart", "Girls, Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood", "Shout at the Devil", "Home Sweet Home" и другие прославили коллектив во всем мире.
Винс Нил - неизменный вокалист группы. Кроме работы с коллективом, артист занимался сольными проектами и неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своего бурного образа жизни. В 2006 году он был включен в рейтинг 100 лучших метал-вокалистов всех времен по версии Hit Parader.
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