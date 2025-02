В США разбился самолет лидера культовой рок-группы Motley Crue

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в муниципальном аэропорту Скоттсдейла, что в штате Аризона. Самолет Learjet 35A, принадлежащий 64-летнему фрнтмену глэм-метал-группы, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с бизнес-джетом Gulfstream G200, который стоял на стоянке. В результате инцидента погиб пилот, а еще четыре человека получили ранения.

Впоследствии в соцсетях Motley Crue появилась информация, что самого Винса не было в самолете. Винс Нил из Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)

Однако, по информации СМИ, в салоне находилась его 43-летняя возлюбленная Рейн Андреани, ее подруга Эшли и несколько собак. Женщины получили травмы различной тяжести (в частности у Рейн - пять сломанных ребер) и были срочно доставлены в ближайшую больницу. Их жизни пока ничего не угрожает - "состояние стабильное, но требует дальнейшего наблюдения". Собаки не пострадали. Винс Нил с любимой (фото: instagram.com/thevinceneil)

Участники Motley Crue пообещали помочь семье погибшего пилота.

Федеральная авиационная администрация (FAA) начала расследование причин аварии. Пока неизвестно, почему самолет выкатился за пределы полосы.

Специалист по связям с общественностью аэропорта не исключает, что авария могла случиться из-за того, что у самолета Learjet 35A "отказало левое шасси".

Вместе с тем представители FAA отметили, что "все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены, включая техническое состояние самолета и возможные ошибки экипажа".

По данным Paramount Business Jets, самолет Нила стоил около 4,8 миллионов долларов.

NEW: Видео показывает момент, когда Learjet - зарегистрированный на компанию Chromed в Голливуде, которая зарегистрирована в Вайоминге с основным агентом, указанным как Винс Нил - врезался в самолет в аэропорту Скоттсдейла.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L - azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) 11 февраля 2025 г.

Напомним, что Motley Crue - легендарная американская группа, которая была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе. Коллектив прославился своим бунтарским имиджем, громкими вечеринками и взрывной музыкой, став символом эпохи глэм-метала 80-х. Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)

Их хиты "Kickstart My Heart", "Girls, Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood", "Shout at the Devil", "Home Sweet Home" и другие прославили коллектив во всем мире.

Винс Нил - неизменный вокалист группы. Кроме работы с коллективом, артист занимался сольными проектами и неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своего бурного образа жизни. В 2006 году он был включен в рейтинг 100 лучших метал-вокалистов всех времен по версии Hit Parader.

Винс Нил из Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)