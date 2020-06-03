У США напали на українську журналістку: з'ясувалися нові подробиці

Українська журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко стала жертвою нападу в США. Дівчину атакували під час роботи, коли вона знімала сюжет про протести і мародерство.

Один з активістів-лутерів (мародерів, від англ. looting) вдарив журналістку кулаком у голову, через що вона впала, а на ногу рухнув штатив з камерою. Про це Христина написала в Facebook.

Інцидент стався під час протестів в Санта-Моніці (Каліфорнія).

"Я знімала різні протести в Україні, але "отримала по голові" в американському. У Санта-Моніці знімала відео, як активісти-лутери увірвалися в магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент - і в очах потемніло від удару кулаком в тім'я", - написала дівчина.

"Лутера", який напав на журналістку, вдалося зняти. За словами Христини, в момент атаки він прокричав "давай заберемо у неї камеру".

Активіст-лутер, який атакував українську журналістку (фото: facebook.com)

Журналістка каже, що впала, втративши свідомість на кілька секунд. Коли опритомніла, почала кричати, що преса, і підстрибуючи дісталася до машини. Їй допомогла одна жінка.

У лікарні Христині діагностували перелом двох пальців ноги і легку травму голови. Крім того, у лікарні, за її словами, дуже багато пацієнтів з різними травмами, отриманими на протестах. Лікарі ледве справляються.

На українську журналістку напали в США (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після чого американські міста спалахнули акціями протесту, що переросли в масові безлади та мародерство.

Як ми писали раніше, у Міннеаполісі українець на вантажівці в'їхав у натовп. Але пізніше виявилося, що його сплутали з однофамільцем з України Богданом Вечірко.