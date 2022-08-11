Зриви, отруєння, операції: знаки Зодіаку, які влипнуть в неприємності в серпні

Гороскоп на серпень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким буде складно в останній місяць літа.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Ймовірна таємна ворожнеча з ким-небудь, заздрість, інтриги. Вас можуть вигнати звідкись або ви підете самі, посилиться прагнення до усамітнення, життя вдалині, добровільно-примусова зміна місця проживання, еміграція.
Ймовірний період важких випробувань морального і фізичного плану, які потрібно пройти з честю і без втрат.
Левів, ймовірно чекає неприязнь з боку підлеглих і співробітників, з'ясування відносин, непрості ситуації на роботі.
Можливе побоювання з приводу стану здоров'я. Не виключені прояви істероїдності, пригніченості обставинами.
Для Водоліїв ймовірний розлад здоров'я нез'ясованого походження. Можливі отруєння, особливо алкогольні. Не виключені хірургічні втручання.
Астролог радить бути обережніше з препаратами.
Раніше ми писали, що нас чекає до кінця цього тижня. Астролог дала детальний гороскоп на кожен день.
Також астролог розповіла, коли Меркурій перейде в знак Діви, і як ця подія вплине на всіх нас.