Схоже на наркоманію: експерти розповіли, як гаджети руйнують наше життя

Останнім часом соціальні мережі стали нашими неодмінними супутниками. Більшість відразу ж після сну тягнуться до телефону, щоб дізнатися про те, що відбувається у родичів, друзів, різних блогерів.

"Люди - істоти соціальні, тому зрозуміло, що нам дуже важливо знати що відбувається з тими, з ким ми контактуємо в повсякденному житті", - поділився нейрофізіолог, кандидат біологічних наук Віктор Комаренко з виданням "ТСН".

Також людям дуже важливо розуміти, як їх оцінюють інші, а соціальні мережі як раз дозволяють і себе показати, і на інших подивитися. Це перший гачок. Другий пов'язаний з так званою системою винагороди, яка працює в мозку і регулює нашу поведінку.

Саме завдяки цій системі ми відчуваємо задоволення, особливо, коли виконуємо до кінця дію або приймаємо рішення. Соцмережі - легкий спосіб відчути ейфорію без особливих зусиль.

Така легкість чіпляє і формується залежність. Вчені навіть використовують вираз - "дофамінова голка". Сюди можна віднести і куріння сигарет, і наркозалежність, і ігрову залежність.

Такі залежності порушують ланцюжки винагороди в нашому мозку, зростає невдоволення і ми знову шукаємо простий спосіб відчути щастя. Єдиний спосіб розірвати це коло - відволіктися на більш продуктивні дії. Наприклад, зайнятися фізичною активністю.

Загалом, контролювати скільки часу ви проводите в соціальних мережах - правильна стратегія. До того ж, вчені довели, що постійний перегляд стрічки новин призводить до хронічного стресу. Причина в тому, що в інтернет зазвичай викладають ідеальну картинку свого життя, що тисне на самооцінку, особливо коли в нашому житті йде щось не так. Тому використовуйте соціальні мережі в свою користь і не забувайте про реальне життя.

Раніше ми публікували топ продуктів, які викликають залежність.