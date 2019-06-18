Терміново до психолога: Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідь про маму

Слава Камінська з групи "НеАнгели" і пластичний хірург Едгар Камінський почали шлюборозлучний процес, але парі дали час до 1 липня помиритися. Ініціатором розлучення став чоловік співачки, нещодавно він прокоментував рішення про розрив і зазначив, що ще у 2017-м дав Славі другий шанс. Сьогодні Едгар опублікував в Instagram новий пост, що викликав у мережі неоднозначну реакцію - деякі юзери помітили в тексті причину, що спонукала його розлучитися з дружиною.

У повідомленні Камінський розповів про свою маму, як вона виховала і підтримувала сина. Едгар перерахував основні правила, якими керується його мама і зворушливо подякував їй за любов і виховання.

Також він супроводив пост-визнання спільним фото.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Правила моєї щасливої мами. Так склалося, що моїм вихованням займалася мама. Про батька зараз розповідати не буду. Всьому свій час. Але, факт його присутності в моєму житті зафіксуйте. До батька ставлюся добре.

Віра у дітей. Мама продала своє зимове пальто і шапку, щоб купити мені скрипку, грою на якій я дуже захопився.

Коли я вчився в університеті, всю свою зарплату (300 гривень, курс долара тоді був по 5) мама передавала мені в Київ. Гроші ховалися в шоколадці. Батько казав, що я повинен заробляти сам. І це правильна чоловіча позиція.

Підтримка. Нам з сестрою завжди дозволяли робити те, що подобається, слухати ту музику, яка до душі. Правда один час я обожнював важкий рок і мене з магнітофоном закривали у ванній кімнаті.

Я не пам'ятаю, щоб нас з сестрою змушували що-небудь робити по дому. Ми цілком віддавалися своїм хобі. Я ходив у музичну школу, потім закінчив художню, відвідував школу моделювання.

Від мами я завжди чув фразу: "Якщо ти цього захочеш, так і буде. У тебе буде все".

Посмішка і настрій. Ніколи не бачив, щоб мама з кимось сварилася. Я навіть не пам'ятаю, щоб мама скаржилася на когось або на якусь життєву ситуацію.

Чистота мови. У нашому будинку було не прийнято вимовляти лайки. Навіть слово "чорт" або "блін". Жодного разу не чув матюків від батьків.

Емоції. Нас вчили думати перед тим, як щось зробити чи сказати. Слова і дії залишаються з нами назавжди, їх не можна повернути.

Алкоголь. При нас батьки ніколи не розпивали алкогольні напої.

Почуття. Батько був суворим і стриманим у своїх почуттях по відношенню до мене, мамі, сестрі. Але, мама завжди вчила нас приймати людей такими, які вони є.

Одним словом, якщо б моя мама йшла за класичною схемою, я б слухав скарги: який у нас строгий батько, як важко, стільки проблем, грошей немає і життя жахливе.

Я дуже вдячний мамі за витримку. За всі уроки життя. Вона заслуговує всього найкращого.

P.S. Парадокс ситуації полягає в тому, що багато жінок не хочуть, щоб їхні чоловіки так сильно любили свою маму, не були "матусиними синками". Але, при цьому, бажають, щоб власні діти любили їх так само сильно.

Едгар Камінський (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Користувачі мережі обрушилися на Едгара Камінського з критикою - їм здалося, що чоловік "тримається за спідницю" своєї мами, а вона нібито зіграла певну роль у вирішенні розлучитися зі Славою Камінською.

Слава і Едгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Мама, мама, мама... у вас величезні проблеми. Все пройде. І ваш біль, і все, і дружина з дітьми повз вас, залишиться тільки мама, а дружину буде любити іншого і дітей. Мама буде з вами, він же пожертвувала собою. Але мама не вічна. А дружина і діти вже з іншим;

Мама у вас мудра людина, але хочеться вірити в те, що вона не стала причиною розпаду вашої сім'ї;

Як чоловік ставиться до мами, так він буде ставитися і до своєї жінки (психологія). А особисте життя - це велика праця, тому по-різному буває;

Нормальна і адекватна мама по ідеї повинна була навчити дитину поважати жінок і свою дружину в принципі! А то так до старості вона і залишиться вашим центром всесвіту і буде готувати вам котлетки до 50-ти. Вибачте, але логіка проста!

Едгар... вам терміново треба до психолога. Відпустіть (спідницю) мами, нарешті. І може тоді ви установитесь як чоловік, а не вередлива дитина...

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Як повідомлялося раніше, Слава Камінська відвідує психотерапевта, бо їй іноді буває складно впоратися з емоційним напругою.

Також ми писали про те, що 34-річна Слава Камінська з "НеАнгелів" відкрито розповідає про своїхпластичні операції та корекцію зовнішності. Вона відзначала, що всі ці процеси тримає під контролем її чоловік Едгар Камінський.