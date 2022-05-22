Терміново потрібно викупити дрони: волонтер просить допомогти ЗСУ

Українські військові на фронті потребують закупівлі квадрокоптерів. Ці пристрої дуже необхідні нашим захисникам.
Волонтер Наталія Юсупова просить українців приєднатися до збору грошей для їх закупівлі.
"Викупила два крутих квадрокоптери 142 тис. З понеділка буде подорожчання у зв'язку зі стрибком валюти і дрони будуть набагато дорожче. Люди, прошу, у кого є можливість, давайте ще купимо, хоч один, а краще два. Дрони дуже потрібні на фронті. У мене ще є 12 тис, дрони по 53 тис. Прошу. Якщо кому потрібно, контакти, Де купити коптер напишу в коментах, залишилися всього кілька штук", - написала волонтер.
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Нагадаємо, що волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший безпілотник Poseidon для ДШВ.
Як ми раніше писали, прес-офіцер полку " Азов "зняв фільм-прощання про"Азовсталь".