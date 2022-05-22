Терміново потрібно викупити дрони: волонтер просить допомогти ЗСУ

"Викупила два крутих квадрокоптери 142 тис. З понеділка буде подорожчання у зв'язку зі стрибком валюти і дрони будуть набагато дорожче. Люди, прошу, у кого є можливість, давайте ще купимо, хоч один, а краще два. Дрони дуже потрібні на фронті. У мене ще є 12 тис, дрони по 53 тис. Прошу. Якщо кому потрібно, контакти, Де купити коптер напишу в коментах, залишилися всього кілька штук", - написала волонтер.

Реквізити для матеріальної допомоги

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Юлдашева Віолетта

Волонтер просить допомогти з грошима для купівлі квадрокоптерів ЗСУ