Терміново потрібна допомога пораненим бійцям: волонтер оголосила збір

Всього за виставленим рахунком необхідно зібрати 187 тисяч гривень, з них є вже 64 тисячі.

"Всі говорять про наступ і ніхто не розуміє, що багато поранених. Якісь фейкові пости по 10 тисяч репостів, а я не можу зібрати на дуже потрібні ВАК апарати і розхідники для тяжкопоранених. Ці апарати рятують життя наших бійців і їх не вистачає!!! Ну що робити??? Важко поранених багато, будемо допомагати?"- написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Волонтер просить допомогу купити для поранених бійців спеціальні апарати (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)