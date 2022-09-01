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Терміново потрібна допомога пораненим бійцям: волонтер оголосила збір

Пораненим бійцям у шпиталях необхідна допомога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час повномасштабного вторгнення росіян багато бійців важко поранені і їм необхідні спеціальні ВАК апарати для лікування.

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів для наших захисників.

Всього за виставленим рахунком необхідно зібрати 187 тисяч гривень, з них є вже 64 тисячі.

"Всі говорять про наступ і ніхто не розуміє, що багато поранених. Якісь фейкові пости по 10 тисяч репостів, а я не можу зібрати на дуже потрібні ВАК апарати і розхідники для тяжкопоранених. Ці апарати рятують життя наших бійців і їх не вистачає!!! Ну що робити??? Важко поранених багато, будемо допомагати?"- написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Волонтер просить допомогу купити для поранених бійців спеціальні апарати (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що Козловський передав для ЗСУ 6 військових вантажівок.

Також читайте, що в Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України.

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