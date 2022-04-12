Терміново потрібна допомога на фронт: волонтер просить допомогти українців

"Терміново! Люди, нам не вистачає 93 тис. грн на автомобіль для фронту. Знайшли нарешті і сьогодні треба викупити. Дуже потрібно допомогти, тому що у бійців розвідників дві машини вибухнули, одну розстріляли, на авто перевозять поранених і роблять іншу важливу роботу. Прошу допомогти!!"- написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

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5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

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