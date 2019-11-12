Терміново в лікарню: Комаровський розповів, коли не можна лікуватися вдома

Євген Комаровський дав ряд корисних порад
Доктор Комаровський розповів про випадки, коли дитині потрібно обов'язкове лікування в медичному закладі. Педіатр на своїй Instagram-сторінці перерахував ситуації, коли лікувати дитину вдома неефективно, а інколи навіть небезпечно.
Так, багато батьків стикаються з вибором, який пропонують їм прибулі медики "швидкої". Забирати в лікарню або ж пролікувати вдома з наглядом у сімейного лікаря. Мамі або татові дають на підпис "відмову від госпіталізації", і далі відповідальність за здоров'я дитини виключно на батьках. Але є випадки, коли до лікарні поїхати все ж необхідно.
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Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
Маленька дитина не може сама вчасно випити ліки, поїсти, переодягнутися або виміряти температуру. А вдома немає того, хто забезпечить потрібний догляд і правильне лікування.
Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
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Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
В даному випадку маються на увазі коклюш, дифтерія, ангіна, грип. Якщо сім'я живе в приватному будинку, то госпіталізацію ще можна оскаржити. Але якщо мова йде про гуртожиток, дитячий табір, багатодітну сім'ю, госпіталізація не обговорюється.
Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)