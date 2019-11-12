Терміново в лікарню: Комаровський розповів, коли не можна лікуватися вдома

Доктор Комаровський розповів про випадки, коли дитині потрібно обов'язкове лікування в медичному закладі. Педіатр на своїй Instagram-сторінці перерахував ситуації, коли лікувати дитину вдома неефективно, а інколи навіть небезпечно.

Так, багато батьків стикаються з вибором, який пропонують їм прибулі медики "швидкої". Забирати в лікарню або ж пролікувати вдома з наглядом у сімейного лікаря. Мамі або татові дають на підпис "відмову від госпіталізації", і далі відповідальність за здоров'я дитини виключно на батьках. Але є випадки, коли до лікарні поїхати все ж необхідно.

Процедури не можна виконати вдома

потрібні ін'єкції, крапельниці, показано введення серйозних препаратів (сироватки, гормони),

заповнити серйозну втрату рідини можна тільки в умовах стаціонару,

потрібно дихати киснем, промивати шлунок, прибирати слиз електровідсмоктувачем,

хірургічне втручання,

діагноз до кінця не ясний, а в поліклініці немає потрібних фахівців.

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Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Вдома немає людини, яка повноцінно може доглядати за дитиною

Маленька дитина не може сама вчасно випити ліки, поїсти, переодягнутися або виміряти температуру. А вдома немає того, хто забезпечить потрібний догляд і правильне лікування.

Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Перебіг хвороби може погіршитися в будь-яку хвилину

коклюш у дитини першого року життя під час кашлю може викликати зупинку дихання,

круп - можливе удушення, особливо вночі,

обструктивний бронхіт - у дитини може розвинутися дихальна недостатність або виникнути бронхоспазм,

призначене вдома лікування не покращує стан, або ж він погіршується,

раніше була сильна реакція на ліки при домашньому лікуванні.

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Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Дитині потрібна ізоляція, оскільки її хвороба дуже заразна

В даному випадку маються на увазі коклюш, дифтерія, ангіна, грип. Якщо сім'я живе в приватному будинку, то госпіталізацію ще можна оскаржити. Але якщо мова йде про гуртожиток, дитячий табір, багатодітну сім'ю, госпіталізація не обговорюється.

Комаровський розповів, коли дитині необхідна госпіталізація (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)